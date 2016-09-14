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14 сентября 2016, 21:28

Технологии

Роскомнадзор заблокировал два крупнейших порносайта

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Порносайты PornHub и YouPorn заблокировали в России. Роскомнадзор внес ресурсы в единый реестр запрещенной информации, сообщает "Российская газета".

Причиной данного решения стало размещение материалов порнографического характера, которые запрещены на территории РФ. Теперь провайдеры в течении суток должны заблокировать к ним доступ.

Год назад Роскомнадзор заблокировал несколько порносайтов, среди которых была русскоязычная версия PornHub.

PornHub и YouPorn входят в сотню самых посещаемых сайтов мира. Это крупнейшие бесплатные порноресурсы.

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