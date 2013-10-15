Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 15:03

Экономика

Более 300 миллионов направят на развитие энергоэффективности в области

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковье получит более 300 миллионов рублей на развитие энергоэффективности. Соответствующее соглашение было подписано между министерством энергетики России и правительством Московской области.

"В соответствии с распоряжением правительства России Московская область вошла в перечень субъектов России - получателей субсидии на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Размер выделяемой субсидии составил 307,4 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Дополнительные деньги направят на расширение практики использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном транспорте, сообщает РИА-Новости.

Кроме того, на ОАО "Водоканал Московской области" устанавливают единую автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления на объектах ЖКХ, что позволит на треть снизить потери электроэнергии и воды.

