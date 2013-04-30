Столицу очистили от 3 миллионов кубометров мусора

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе месячника по благоустройству с территории Москвы вывезли 2,992 миллиона кубических метров мусора. А в общегородских субботниках приняло участие рекордное количество москвичей – 2,42 миллиона человек, это на 620 тысяч больше, чем в позапрошлом году, сообщил заместитель столичного мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По его словам, несмотря на позднюю весну, к майским праздникам в столице успели привести в порядок жилищный и нежилой фонд, дворовые территории, объекты социальной сферы, потребительского рынка и дорожного хозяйства, а также парки и скверы. В этом стоит видеть заслугу не только коммунальных служб, но и жителей города, которые активно участвовали в субботниках 20 и 27 апреля.

За месяц в столице отремонтировали более 16 тысяч цоколей на объектах жилищного и нежилого фонда, промыли около 100 тысяч фасадов и цоколей зданий, отремонтировали освещение 14,5 тысячи подъездов и привели в порядок около 28 тысяч подвальных и чердачных помещений. К работам привлекли 20 758 тысячи единиц машин и механизмов.