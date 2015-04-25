M24.ru проведет "МедиаСубботник" на Патриарших прудах

25 апреля сетевое издание M24.ru и радиостанция Moscow FM при участии Vauxhall Center и Coca-Cola устроят грандиозный "МедиаСубботник", на котором приведут в порядок Патриаршие пруды. В программе - концерты, мастер-классы, экскурсии, фотосессии, ярмарки и многое другое.
На нашем субботнике можно будет научиться готовить капкейки и мастерить огородное пугало, попробовать себя в роли флориста и посетить мастер-класс молодых, но очень талантливых художниц : Вероники Наумкиной, Настасьи Чудаковой и Алены Зельиной, сделать морские узлы и раскрасить кормушки для птиц.
Сама уборка тоже не даст гостям "МедиаСубботника" заскучать - она пройдет в виде квеста от Street Adventure.
Занятие "Огородное пугало" проведет модный декоратор Марина Донец. За мастерство приготовления капкейков отвечает компания I Like Cake. Кстати, на мастер-классе можно будет не только освоить кондитерские секреты, но также узнать историю появления капкейков и попить чай со свежеприготовленными кексами.
Создавать весенние букеты научит магазин французских роз "Аромат розы". Флорист Фролкина Лидия соберет воздушный объемный букет с розами и тюльпанами различных сортов и оттенков. А специалисты цветочной лавки "Сила Цвета" расскажут о том, как сделать композицию в корзине и посадить луковичное растение.
Узнать, как делают морские узлы, можно будет на семинаре капитанов-инструкторов яхтенного клуба "12 Узлов". А "Город Доверия" покажет, как изготавливать и раскрашивать кормушки для птиц.
В течение всего дня на аллеях Патриарших прудов будет работать букинистическая ярмарка, на которой удастся приобрести книги булгаковских времен, самого Михаила Афанасьевича, а также издания о нем и о Москве. На субботнике можно будет сфотографироваться в выездном фотоателье моментальной фотографии "Шипр", использующем крупноформатные камеры 1930-1970-х годов и проявляющее фотографии по старинной технологии.
За музыкальную часть нашего субботника отвечают молодые и талантливые представители отечественной музыки. На этот раз концерт пройдет в легком и весеннем формате акустических сетов и стихов от создателей проекта "ЛитПон".
На сцену поднимутся:
- EVERY MAN A KING - англоязычная альтернативная рок-команда из Москвы,
- J Hellboy – британское звучание, чувственные тексты и качественная инструментальная музыка в лучших традициях бритрока,
- Shoo – особый акустический сет, перкуссионное шоу,
- Black Buttons – мужская команда, выросшая на хитах группы Queen и Muse,
- Dimebag Radio – четверо парней, объединенных любовью к творчеству Мэйнарда Джеймса Кинана (Tool, A Perfect Circle, Puscifer) и других представителей альтернативной музыкальной сцены,
- DJ Ernie Duke, игравший перед геймерами Москвы и золотой молодежью Нью-Джерси,
- Мария Линева и ее группа порадуют Арт-роковым звучанием.
Также в концерте примут участие поэты Валера Вертинский, АРС Пегас, Ваня Гришин и другие.
Ссылки по теме
- На МедиаСубботнике от M24.ru молодые музыканты будут подбадривать участников
- Музыканты "Медиасубботника" - о детстве и выборе профессии
- Директор Музея Булгакова – об экскурсии на "МедиаСубботнике" от M24.ru
Кстати, свою лепту в субботник внесет Музей Булгакова. В программе - пешеходные экскурсии по Патриаршим прудам, прогулка на булгаковским местам, расположенным вблизи Большой Садовой, 10 и презентация карты "Булгаковская Москва". Путеводитель стал частью масштабного проекта "Москва Михаила Булгакова", который также включает навигационное мобильное приложение и исследовательский сайт.
В субботнике также примут участие сотрудники Центра организации дорожного движения. "Мы будем рады помочь улучшить экологическую обстановку города и повысить уровень экологической культуры", - сказал руководитель Центра Вадим Юрьев. По его словам, ежегодно в весенний период ЦОДД промывает и красит светофоры. С начала месяца Центр привел в порядок более 1 500 светофоров – это половина всего светофорного оборудования в Москве. В рамках "МедиаСубботника" эти работы продолжатся.
Начало "МедиаСубботника" – в 12.00. С 13.30 открываются фотозоны и стартуют мастер-классы. Вход свободный.