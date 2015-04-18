В рамках субботника собрали около 340 тысяч кубометров мусора

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В ходе субботника, на который собрались более миллиона москвичей, было собрано и вывезено почти 340 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Сегодня отремонтировали дороги на площади 107 тысяч квадратных метров и выполнили продольную разметку на 290 километров дорог, разметку 273 пешеходных переходов, окраску и ремонт более 17,7 километров дорожных ограждений.

Также были помыты и покрашены более 7300 устройств наружного освещения и более 4 тысяч опор контактных сетей, более 13800 дорожных знаков и указателей, приведены в порядок около 3000 павильонов и остановок.

В городе были приведены в порядок территории 1829 объектов гаражно-стояночного хозяйства, а на объектах потребительского рынка помыты витрины общей площадью более 12200 квадратных метров.

Второй общегородской столичный субботник пройдет 25 апреля.