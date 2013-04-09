Субботники в Москве: как убирали столицу раньше и как убирают сейчас

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 314 лет назад Петр I издал Указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки". Документ обязывал москвичей не выбрасывать мусор на улицы, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. За нарушение указа жителям столицы грозил крупный штраф и даже битье кнутом. Стоит отметить, что это серьезно повлияло на состояние московских улиц, а дело Петра продолжила Екатерина II.

В советское время к благоустройству городов начали подключать энтузиастов. Коммунисты организовывали субботники, которые приурочивали к праздничным датам. Так, всесоюзные Ленинские субботники проводили 22 апреля – в день рождения вождя, а люди одновременно готовились ко встрече еще одного праздника - Первомая.

Фото: ИТАР-ТАСС

Субботник - это добровольная коллективная безвозмездная для каждого отдельного участника работа в один из субботних дней или в другое нерабочее время. Так объясняет это понятие Толковый словарь Ожегова.

Первый субботник провели 12 апреля 1919 года. 15 рабочих депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги добровольно вернулась в цех ремонтировать паровозы после рабочего дня. Уже через месяц на железной дороге прошел массовый субботник – в нем приняли участие 205 человек. А вскоре число энтузиастов выросло до десятков тысяч.

Фото: ИТАР-ТАСС

Позже субботниками стали называть и добровольный труд по месту жительства. Жители многоквартирных домов благоустраивали дворы, красили заборы, ремонтировали скамейки и детские площадки, сажали цветники. Кроме того, закрепилось понятие строительного субботника, когда ремонтировали здания предприятий, школ и детских садов. К тем, кто пытался уклониться от общественного труда, начали применять меры общественного порицания или даже административного воздействия.

После распада СССР традицию не забыли – во многих российских городах массовые субботники проходят до сих пор. Прошлой весной в московском общегородском субботнике приняли участие более 1,2 миллиона человек, включая работников ЖКХ, чиновников, сотрудников предприятий и организаций, школьников и студентов.

В этом году самые массовые субботники пройдут 20 и 27 апреля. Ожидается, что на этот раз в уборкой улиц и дворов займутся более 2 миллионов москвичей. Чтобы принять участие в общегородском субботнике, достаточно обратиться в инженерную службу (ГУ ИС) своего района.

Фото: ИТАР-ТАСС

Все желающие будут обеспечены фронтом работ, инвентарем, инструментами, механизмами, транспортом, оборудованием и другими необходимыми вещами. Все необходимые материалы для уборки территорий на субботниках уже приобретены.

Особенностью субботника-2013 станет акция "Ночь в метро" – 15 мая с 01:00 до 05:30 на исторические станции в центре города пустят тех, кто захочет приложить силы к их уборке. Желающие принять участие в акции должны будут предварительно записаться на сайте департамента культуры или на официальном портале Московского метрополитена.

Напомним, в начале апреля в столице начался месячник по благоустройству города. Убрать улицы после зимы должны до начала мая. В планах в течение месяца обустроить цветники, привести в порядок газоны, металлические ограждения и другие объекты. Уже началась промывка цоколей, витрин, остановочных павильонов, торговых объектов, а до начала мая столичные улицы четыре раза вымоют шампунем "Чистодор". К пасхальным праздникам планируют привести в порядок московские кладбища, а также установить урны для мусора через каждые 100 метров.