Студентка МФТИ выбросилась из окна общежития

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Студентка Московского физико-технического института выбросилась из окна общежития, сообщили M24.ru в пресс-службе МФТИ. Девушка упала с высоты шестого этажа.

"Студентка выжила, ей оказали оперативную помощь в институте имени Склифосовского. Девушке была проведена сложная операция, лечение оплачивается за счет средств университета. Кроме того, ее родственникам оказывают психологическую помощь", - рассказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что инцидент произошел еще во вторник, 28 октября, примерно в два часа дня. Причины падения студентки в МФТИ назвать не смогли. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Отметим, что на прошлой неделе в Балашихе погибла девочка-подросток, которая упала из окна девятого этажа. А в начале октября в Москве из окна 13 этажа выпрыгнула школьница, которая решила покончить жизнь самоубийством из-за проблем с лишним весом.