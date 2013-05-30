Гигантский робот украсит Красную площадь в День России

Фото: mhpi.edu.ru

В День России на Красной площади появится внушительный шестиметровый робот – результат работы студентов и преподавателей МХПИ. Конструкция весом почти 1 тонну создана по подобию популярных трансформеров.

Интересно, что студенты планируют "оживить" свою игрушку. В голову робота встроят микрофон, что позволит машине разговаривать. Также приведут в движение руку, возможно, для приветствия удивленной публики.

Собрать гиганта, используя части отечественного автопрома, предложил ректор института Алексей Егоров. Идею одобрили единогласно. На работу ушло порядка полутора месяцев. За основу взяли кузов от машины, который перевоплотился в грудную клетку робота. Руки и ноги изготовили из материалов, найденных на территории учебного учреждения. Каркасом стала профильная труба.

Непосредственной сборкой робота занимались студент 4 курса факультета "Графики и дизайна" Никита Соколов и сотрудник МХПИ Василий Кулык. за проработку графического образа великана отвечают девушки, они покрывают машину краской.

Фото: mhpi.edu.ru

"Для транспортировки используем манипулятор. Сами бы мы не смогли сдвинуть конструкцию с места. При этом робот разбирается, - рассказал М24.ru Никита Соколов. – Сейчас робот находится на территории института. На днях он будет готов".

После окончания представления на Красной площади изобретение студентов вернется родные пенаты. Тем более, что там для него конструируют "друга". Второй робот будет чуть меньше собрата – всего 4 метра в высоту.

Как выяснилось, подобных роботов-великанов студент Никита мастерит впервые. Прежде он трудился с меньшим размахом. Например, на недавно прошедшей "Ночи в музее" в парке "Сокольники" были установлены его авторские арт-объекты, длина и высота которых составляла 2-3 метра. Но, как говорится, нет предела совершенству.

Алла Панасенко