Убийцы девушки в Филевском парке оказались студентами техникума

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое молодых людей, обвиняемых в убийстве девушки в Филевском парке 18 января, оказались студентами столичного техникума.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 18 января 2014 года они пригласили знакомую девушку на прогулку в парк. В безлюдном месте вблизи лодочной станции "Кунцево" нанесли ей не менее 10 ударов руками и молотком в область головы, затем с места преступления скрылись.

При этом сообщники тщательно продумали план и стратегию своих действий: предусмотрели способы конспирации, выбрали орудие преступления и придумали алиби.

Напомним, задержать предполагаемых убийц (один из которых несовершеннолетний) удалось 25 января. Как выяснили следователи, преступление было совершено из-за личной неприязни к жертве.