26 марта 2014, 15:50

Общество

Совет Федерации восстановил воинскую отсрочку для интернов

Фото: ИТАР-ТАСС

Закон, возвращающий интернам отсрочку от призыва на военную службу, одобрен Советом Федерации.

Граждане, проходящие обучение по программе послевузовского медицинского или фармацевтического образования в интернатуре, имели право на воинскую отсрочку до 1 сентября 2013 года, однако после принятия нового закона об образовании лишились ее. Закон об образовании установил право на отсрочку только тем, кто проходит обучение в вузах, аспирантуре и ординатуре, сообщает РИА Новости.

Добавим, с 1 сентября 2017 года интернатура будет ликвидирована, из-за интернам, призванным в армию в 2016 году, будет негде продолжить обучение после увольнения с военной службы.

студенты оборона медики воинская отсрочка Интерны ординаторы

