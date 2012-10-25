Студенты смогут заработать в трудотряде

В столице действует организация, которая называется Студенческий трудовой отряд. Ежедневно студентам московских вузов там предлагается более четырех тысяч вакансий

Для того чтобы стать стройотрядовцем нужен паспорт и регистрация в Москве или Московской области. Затем желающий заполняет заявление, фотографируется и попадает в базу данных компании. Также студенты должны иметь медицинскую книжку. Ее стоимость составляет 1800 рублей, с оформлением помогает организация.

Координирует работу Студотряда call-центр. Именно он распределяет студентов на рабочие места недалеко от дома, института или общежития.

Ежедневно компания предлагает более 4,5 тысяч вакансий по 20 различным специальностям. Это работа кассирами, продавцами-консультантами, промоутерами, грузчиками и фасовщиками, поварами, официантами. Оплата, как правило, почасовая – от 85 до 180 рублей.

"Я работаю промоутером. Осуществляю разные проекты. Здесь очень гибкий график работы – от трех до шести часов в день. Смену я выбираю себе сама, проекты тоже", – поделилась опытом студентка одного из столичных вузов.

Если же работа промоутера надоела, можно попроситься на другую вакансию. Например, стать кассиром. Обучить этой профессии могут за два-три дня.