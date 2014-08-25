Приезжающих из Африки студентов проверят на вирус Эбола

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Роспотребнадзор проверяет прибывающих на учебу студентов из стран Африки на наличие вируса Эбола, сообщает пресс-служба ведомства. Так, чтобы не допустить распространения лихорадки, при въезде в страну усилен санитарно-карантинный контроль.
Напомним, на прошлой неделе специалисты из России отправились в Гвинею для создания нового препарата от лихорадки Эбола. Также Роспотребнадзор отправил в Африку мобильную лабораторию, которая оснащена современными технологиями для диагностики этого вируса и других опасных инфекционных заболеваний.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован у более чем двух с половиной тысяч пациентов, почти полторы тысячи человек погибли.
Вирус Эбола объявлен угрозой международного значения. Все государства, в которых зафиксированы случаи заражения лихорадкой, должны ввести режим ЧП. Однако вводить ограничения на международные поездки и торговлю ВОЗ пока не рекомендует.
В то же время медперсонал столичного аэропорта Домодедово уже готовят к борьбе с распространением лихорадки Эбола. Сотрудники прошли обучение, теперь им предстоит проводить специальные профилактические санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Лихорадка ЭболаЛихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.
Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров и воздушно-капельным путем. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.
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