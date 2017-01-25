Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 13:42

Общество

"Москва онлайн" покажет, как Виктор Садовничий угощает студентов медовухой

В этом году МГУ отмечает свой 262-й день рождения. 25 января – не только день памяти мученицы Татьяны, окончание зимней сессии, но и праздник российского студенчества. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Через долгие годы прошли и сохранились некоторые традиции, например – с размахом отмечать день рождения университета и пить медовуху. Так, согласно не очень давнему, но обычаю, 26 января в фойе первого этажа Фундаментальной библиотеки ректор Виктор Садовничий угостит студентов университета медовым напитком. Это событие символизирует дружбу, уважение и союзничество ученых всех возрастов. Именно поэтому ректор при обращении к каждому студенту называет его уважаемым коллегой.

Смотрите прямую трансляцию концерта на портале "Москва онлайн" 26 января в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
студенты мед медовуха прямые трансляции МГУ Москва онлайн Москва онлайн: встречи со звездами смотреть онлайн на m24.ru встречи со звездами

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика