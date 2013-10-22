На вокзалах появились стойки для оформления студенческих проездных

Фото: ИТАР-ТАСС

Для студентов упростили приобретение абонементов, которые дают 50-процентную скидку на проезд в пригородных электричках. Теперь их можно оформить на специальных стойках на вокзалах.

Первые стойки для оформления абонементов появились на Белорусском вокзале. А с 5 ноября их установят на Ярославском вокзале, сообщает пресс-служба департамента транспорта Московской области.

Абонемент записывается на специальные индивидуальные пластиковые карты для проезда в подмосковных электричках. С подробностями оформления таких карт можно ознакомиться на порталах наэлектричку.рф или naelektrichku.ru.

Напомним, что с 1 марта студенты вузов дневной формы обучения могут оплачивать половину стоимости проезда в пригородных поездах. Льготный проезд будет действовать в учебное время: с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Также учащиеся смогут оформить абонемент на месяц за половину стоимости или приобрести льготные разовые проездные с 50-процентной скидкой. При этом обладатели абонемента могут совершать неограниченное число поездок по выбранному маршруту.