Студенты смогут покупать билеты на поезд за половину стоимости

Студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты на проезд на верхних полках купейных вагонов за половину их стоимости. Скидка будет действовать с 25 августа по 31 декабря 2012 года.

"Чтобы воспользоваться специальным тарифом, необходимо предъявить в кассу справку учащегося очной формы обучения образовательного учреждения начального, среднего или высшего профессионального образования, студенческий билет и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации", – говорится на сайте РЖД.

Тарифом "Студенческий" могут воспользоваться также граждане Российской Федерации, обучающиеся за рубежом. Они должны будут представить справку учащегося и студенческий билет. Документы должны быть переведены на русский язык, а перевод – нотариально заверен.

Специальный тариф будет действовать на все направления, кроме поездов в сообщении с Калининградской областью, отмечается в материале.