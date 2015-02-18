На катке "Снежная Королева" пройдет битва вузов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В субботу, 21 февраля, на катке "Снежная Королева" пройдет мероприятие для студентов "Битва ВУЗов: Хоровод традиций". Мероприятие будет приурочено к празднованию Масленицы.

В битве вузов примут участие шесть команд из ГУУ, МЭСИ, Финансового университета при Правительстве РФ, МИРЭА и команда государственного турагентства "Мосгортур". Студенты поборются за победу в турнире по керлингу, квесте и других конкурсах.

На празднике ждут не только студентов-участников битвы, но и остальных гостей. Для посетителей организуют развлекательную программу, выступления музыкантов и диджей-сеты.

Кроме того, гостям фестиваля можно будет пройти те же испытания, что и студенческим командам.

Мероприятие начнется в 17.00 на катке "Снежная Королева" по адресу улица Генерала Ермолова, владение 1 (стадион "Метеор")