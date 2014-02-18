Военная подготовка студентов будет продолжаться от 1,5 до 2,5 лет

Военная подготовка студентов в России будет продолжаться полтора, два и два с половиной года, сообщил на заседании Общественного совета Минобороны РФ во вторник начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Тонкоскуров.

По его словам, в течение полутора лет будут готовить солдат запаса, за два года - сержантов и за два с половиной - офицеров запаса.

Для всех названных категорий учебные сборы будут продолжаться три месяца, передает слова Тонкоскурова РИА Новости.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что подчиненное ему ведомство готово начать военную подготовку студентов в новом формате начиная с 1 сентября 2014 года. В рамках заявленной Тонкоскуровым системы студенты сами смогут выбирать программу военной подготовки, сказал министр обороны.

Вместе с тем, добавил Шойгу, с марта Минобороны совместно с ДОСААФ и высшими учебными заведениями приступает к созданию межвузовских военных центров для подготовки студентов.

В настоящее время военные кафедры и учебные центры работают в 72 вузах России.