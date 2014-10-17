Приезжающих из Африки студентов проверят на вирус лихорадки Эбола

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Студентов из Западной Африки, учащихся в российских вузах, проверят на наличие вируса Эбола. По информации Минобрнауки, таких студентов в России более тысячи человек, сообщает ТАСС.

Министерство также обратилось с просьбой к ректорам вузов - отсрочить до 1 ноября начало учебного года для африканских студентов.

Кроме того, в российских аэропортах установят дополнительное оборудование для предотвращения распространения вируса Эбола на территории страны.

Эпидемия началась в конце февраля – начале марта 2014 года в Гвинее и стала самой массовой за всю историю болезни.

По данным на 15 октября, зарегистрировано 8973 случаев заболевания Эболой, летальных исходов – 4484. До этого самая массовая вспышка произошла в 2000 году в Уганде. Тогда заболело 425 человек, из них умерло 224.

В России до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания лихорадкой Эбола.

Отметим, что лечения от этой болезни пока не существует. Врачи пытаются справиться с заболеванием, применяя экспериментальные препараты.