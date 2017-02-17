Студент из Африки найден убитым в Казани

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Тело 24-летнего студента из Республики Чад с признаками насильственной смерти нашли на улице Кутуя в Казани, сообщает пресс-служба управления СК по Татарстану.
На теле обнаружены множественные колото-резаные раны грудной клетки, а также открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего, о приоритетных из них пока не сообщается. Тем не менее, правоохранительные органы имеют определенные "зацепки".
