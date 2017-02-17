Форма поиска по сайту

17 февраля 2017, 15:55

Студент из Африки найден убитым в Казани

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Тело 24-летнего студента из Республики Чад с признаками насильственной смерти нашли на улице Кутуя в Казани, сообщает пресс-служба управления СК по Татарстану.

На теле обнаружены множественные колото-резаные раны грудной клетки, а также открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего, о приоритетных из них пока не сообщается. Тем не менее, правоохранительные органы имеют определенные "зацепки".

