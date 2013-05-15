Госдума приняла законопроект о тестировании школьников на наркотики

Фото6 ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о тестировании школьников на наркотики. Согласно документу, учащихся до 15 лет будут проверять с согласия родителей, а те, кому больше 15, должны давать согласие сами.

Как следует из текста законопроекта, раннее выявление незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя: социально-психологическое тестирование обучающихся в учреждениях общего и профессионального образования и профилактические медосмотры.

В случае выявления или подозрения на употребления наркотических средств, учащийся направляется в специализированную медицинскую организацию, оказывающую помощь по профилю "наркология". Для этого будет необходимо получить письменное согласие ученика, достигшего возраста 15 лет, а для тех, кто младше, понадобится разрешение родителей.

Полномочиями по профилактике употребления наркотиков возлагаются на субъекты. Кроме того, законопроектом устанавливается компетенция образовательных учреждений. Финансирование профилактических мероприятий будет осуществляться из федерального бюджета. В случае, если закон одобрит Федеральное Собрание и подпишет президент, он вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.

Как отметил депутат Госдумы Николай Булаев, принятый закон убережет от катастрофы тысячи судеб и нынешних, и будущих школьников. "Сам факт тестирования будет являться мощным сдерживающим фактором. Очень важно, чтобы и учителя, и родители школьников правильно восприняли суть принятого закона. Общеизвестно, что там где, подобные тестирования проводились даже на нерегулярной основе, это удержало ребят от попытки попробовать наркосодержащие средства", - подчеркнул он.

Напомним, ранее законопроект о добровольном тестировании на наркотики учащихся школ и студентов приняла Московская городская Дума. По нему, диагностическое тестирование предлагается проводить в больницах и поликлиниках по анализу крови. Современные тесты позволяют выявлять антитела даже если наркотик употреблялся месяц назад. Стоимость тестирования в среднем составит около 1200 рублей. Оплачиваться оно будет за счет бюджета.

При этом гарантируется полная конфиденциальность - в учебные заведения будет поступать общая статистика, а информацию о выявленных фактах будут предоставлять только родителям учащихся. Ожидается, что тестировать московских школьников начнут уже в этом году.