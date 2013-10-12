Форма поиска по сайту

12 октября 2013, 11:21

Общество

Стипендии студентов составят более 1300 рублей в месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Студенты вузов будут получать ежемесячную стипендию в размере 1340 рублей. Учащиеся техникумов и колледжей – 487 рублей. Социальная стипендия при этом составит 2010 и 730 рублей соответственно.

Аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам положены стипендии от 2637 до 6717 рублей в месяц. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает "Интерфакс".

Добавим, что размер стипендиального фонда определяется учебным заведением самостоятельно в зависимости от количества студентов-очников, получающих образование на бюджетной основе.

