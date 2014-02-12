Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 07:24

Иностранным бизнесменам упростят получение российского гражданства

Разработан законопроект, согласно которому гражданство России иностранные бизнесмены смогут получать по упрощенной схеме, сообщает телеканал "Москва 24".

Как говорится в документе, упрощенный порядок должен касаться в первую очередь зарубежных бизнесменов, которые работают в России не менее трех лет и каждый год вкладывают в российскую экономику не меньше десяти миллионов рублей.

Также получить гражданство РФ смогу получить иностранные студенты, выпускники российских колледжей и ВУЗов. После окончания обучения они обязаны будут проработать в России не менее трех лет.

