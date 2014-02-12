Иностранным бизнесменам упростят получение российского гражданства

Иностранным бизнесменам упростят получение гражданства РФ

Разработан законопроект, согласно которому гражданство России иностранные бизнесмены смогут получать по упрощенной схеме, сообщает телеканал "Москва 24".

Как говорится в документе, упрощенный порядок должен касаться в первую очередь зарубежных бизнесменов, которые работают в России не менее трех лет и каждый год вкладывают в российскую экономику не меньше десяти миллионов рублей.

Также получить гражданство РФ смогу получить иностранные студенты, выпускники российских колледжей и ВУЗов. После окончания обучения они обязаны будут проработать в России не менее трех лет.