В столице выберут лучшего студента колледжа

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Лучшего студента колледжа выберут в столице 1 октября. Финал городского конкурса "Студент года среднего профессионального образования Москвы 2014" состоится в Дворец культуры Российского государственного социального университета (РГСУ).

В соревновании примут участие 11 самых творческих и талантливых учащихся колледжей и техникумов. За плечами финалистов - три отборочных тура.

На первом этапе конкурса ребята готовили презентации и эссе на тему "Мой мир, моя профессия", на втором - защищали их. Затем студенты проходили тренинги, мастер-классы, различные другие занятия, направленные на формирование навыков работы в команде и социального проектирования. Каждый участник должен был разработать собственный социальный проект.

Конкурсанты принимали участие в различных социальных акциях столицы, в том числе, "Москва - город сирени!", "Георгиевская ленточка". Ребята работали на образовательном форуме для творческой молодежи в детском центре "Команда".

1 октября финалисты будут выступать на сцене и смогут продемонстрировать свою эрудицию, способность к импровизации и экспромту, умение работать в команде. Участников заключительного этапа конкурса ждут два задания - презентация в рамках "Визитной карточки" и ответы на вопросы жюри. По итогам финала будет определен не только лучший студент, но и вице-студент колледжа этого года.

Начало финала - в 16.00.