По московским меркам: Старейшая кузница актеров

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205 лет исполняется в декабре этого года старейшему театральному учебному заведению столицы – Высшему театральному училищу имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре. Оно было основано императором Александром I как Московское театральное училище в целях развития собственной театральной культуры.

Первый набор учащихся состоял из 30 человек: 15 мальчиков и 15 девочек. Их обучали балетному, музыкальному и драматическому искусству. Ребятам открывался достаточно широкий выбор: драматический или балетный артист, музыкант, работник технических отделов театра и другие специальности. После окончания выпускники школы распределялись по московским и петербургским театрам, где должны были отработать не менее десяти лет.

"Москва гид": Щепкинское училище

Первые полвека своего существования театральная школа переезжала с места на место. Одно из зданий на Охотном ряду, ставшее первым домом для обучения будущих актеров, сгорело, пока школа была в эвакуации из-за Отечественной войны 1812 года. После этого учебное заведение квартировалось на Знаменке, затем на Волхонке, улице Поварской и Большой Дмитровке. Наконец, в 1856 году дирекцией императорских театров было приобретено здание на Неглинной улице, которое в следующем десятилетии перестроили специально для Театрального училища. Теперь это строение является памятником архитектуры.

"Познавательный фильм": Щепкинское училище: путь на сцену

Училище получило свое имя в честь талантливого актера и педагога, посвятившего школе три десятилетия своей жизни, Михаила Щепкина. Большой вклад в развитие учебного заведения также внес драматург Александр Островский, долгое время он был председателем экзаменационной комиссии школы. Вообще театральная школа славится как именитыми педагогами, так и выпускниками. В разное время здесь учились Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Олег Даль, Инна Чурикова, Олег Меньшиков, Дмитрий Харатьян, Егор Бероев, Марат Башаров, Алексей Чадов и многие другие профессионалы своего дела.

Реконструкция столичных театров

Щепкинское училище, которое в 1943 году приобрело статус высшего учебного заведения, включает в себя пять кафедр: мастерства актера, сценической речи, пластического воспитания, искусствоведения, а также философии и культурологии. Ректором училища сегодня является заслуженный деятель искусств, профессор Борис Любимов.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В качестве одной из самых старых драматических школ мира называется также Лондонская академия музыкального и драматического искусства, которая начала свою работу в 1861 году. Здесь училась известная российскому зрителю актриса Юлия Высоцкая. Старейшей театральной школой среди стран англоязычного мира многие источники называют Академию в Нью-Йорке. Она была основана в 1884 году. Выпускниками Академии в разные годы стали такие известные актеры, как Эдриен Броуди, Энн Хэтэуэй, Денни Де Вито и другие.

А вот в столице Франции Высшая национальная консерватория драматического искусства появилась в 1795 году как часть Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца. Абитуриентам, мечтающим стать актерами, попасть сюда очень непросто: конкурс каждый год составляет около тысячи человек на 30 мест.