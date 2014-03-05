Форма поиска по сайту

Новости

05 марта 2014, 16:53

Общество

Студентам предложат служить по 3 месяца в году в течение трех лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума рассмотрит законопроект, по которому студенты будут служить по три месяца в году в течение трех лет.

Согласно тексту проекта, опубликованному на сайте Думы, принять участие в нем смогут студенты и руководители государственных вузов, должностные лица военкоматов, а также чиновники, входящие в состав призывных комиссий.

При этом новый порядок предусматривает, что служба будет проходить на втором, третьем и четвертом курсах обучения. В оставшиеся три месяца засчитывается время обучения на военной кафедре. Перед каждым призывом в течение месяца студенты будут проходить профессиональную подготовку.

Пилотный проект военной службы будет считаться практикой по выбранной специальности. За уклонение от нее студента отстранят от участия в программе и от военной кафедры.

По мнению авторов законопроекта, его идея - обеспечить студентам возможность отслужить в армии не 12 месяцев подряд. При этом в законе отмечается, что существующая в настоящее время система призыва сохраняется, а студенты из вузов, в которых нет военной кафедры, могут взять на период службы академический отпуск или отслужить после окончания учебы.

Сайты по теме


студенты оборона военная кафедра военная служба

Главное

