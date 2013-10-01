Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 08:18

Общество

Задержаны нигерийские студенты, устроившие дебош в посольстве в ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители задержали 16 студентов из Нигерии, которые накануне устроили дебош в посольстве своей страны, здание которого расположено в Мамоновском переулке.

В полицию обратились дипломаты, попросившие вывести из помещения посольства нарушителей. Как выяснилось позже, студенты, обучающиеся в московских вузах, прибыли в посольство для решения своих финансовых вопросов. Однако после окончания приема они отказались покидать здание, сломали мебель в конференц-зале и угрожали устроить погром в других помещениях, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Дебоширов привлекут к административной ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". Нигерийским студентам грозит штраф в размере 5-7 тысяч рублей, также возможно выдворение нарушителей из России.

студенты беспорядки задержания нигерия посольства чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика