Прокуратура запретила "комендантский час" в общежитии РГСУ

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Останкинская прокуратура запретила общежитию Российского государственного социального университета вводить комендантский час, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее выяснила прокуратура, правила внутреннего распорядка в общежитиях университета устанавливают время, в течение которого проход в здания общежития запрещен, на что жаловались студенты.

При этом в Жилищном кодексе указано, что никто не может ограничен в праве пользования общежитиями, предназначенными для временного пребывания там граждан в период их работы, службы или учебы.

В адрес руководства РГСУ был вынесен протест, по результатам которого правила привели в соответствие с законом.

Напомним, что Минобрнауки запретило столичным вузам устанавливать "комендантский час". Письмо с этим требованием было направлено руководителям учебных заведений еще в мае. Уточнялось, что введение "комендантского часа" недопустимо законом.

Ранее Генпрокуратура заявила о том, что проверит более 70 российских вузов, студенты которых не могут попасть ночью в общежития из-за установленного администрацией "комендантского часа". Проверку инициировал уполномоченный по правам студентов Артем Хромов.