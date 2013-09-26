Реставрация дома Наркомфина начнется весной 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрация корпуса прачечной дома Наркомфина начнется весной 2014 года, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Московские власти уже утвердили эскизный проект реставрации одного из объектов, входящих в знаменитый комплекс зданий "Жилого дома Наркомфина", - выявленного объекта культурного наследия "Корпус прачечной жилого дома бывшего Наркомфина", расположенного по адресу: Новинский бульвар д. 25-27, стр. 12.

"Основные сложности в проекте реставрации прачечной связаны с аварийным состоянием ограждающих стен: их восстановление подразумевает сложную экспериментальную работу с материалами, которые будут использованы при реставрации", - отметили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

Кроме того, произвести комплекс работ по укреплению кладки и фундаментов, восстановить первоначальные элементы, использованных Моисеем Гинзбургом при строительстве комплекса, таких как сдвижные окна.

Реставрацию здания планируется завершить в течение года с момента начала работ, добавили в ведомстве.