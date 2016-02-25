К 2018 году в столице построят 670 объектов

Фото: m24.ru

За два года в столице возведут примерно 670 объектов в рамках Адресно-инвестиционной программы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На финансирование программы выделят более 320 миллиардов рублей. Примерно сто объектов будут сданы после 2018 года.

В частности, речь идет о строительстве 76 километров линий метро, 36 станций подземки, пяти электродепо, 300 километров дорог, 50 пешеходных переходов.

Кроме того, за счет средств программы будут завершены строительство парка "Зарядье" и реконструкция стадиона "Лужники".

После реконструкции "Лужников" количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. В "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором трибун и игрового поля, здесь установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.

На Большой спортивной арене "Лужники" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал мирового турнира.​

Парк Зарядье – городской парк площадью около 13 гектаров, который создается в центре Москвы, в историческом районе Зарядье на месте снесенной гостиницы "Россия". Идею создания парковой зоны в Зарядье предложил Владимир Путин в январе 2012 года.

В 2013 году состоялся открытый международный конкурс на разработку архитектурно-ландшафтной концепции будущего парка, в котором победил международный консорциум из представителей шести стран во главе с архитекторами Diller Scofidio+Renfro, ландшафтными архитекторами Hargreaves Associates и планировщиками Citymakers.