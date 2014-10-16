Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2014, 09:38

Город

На заброшенной стройке на востоке Москвы нашли тело ребенка

На заброшенной стройплощадке на востоке столицы полицейские нашли тело ребенка, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе московского ГУ МВД.

Тело обнаружили на цокольном этаже заброшенного здания на улице Металлургов. Как отметили в пресс-службе, ребенок получил травмы при падении с высоты.

Следственный комитет Москвы проводит проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в августе в Новой Москве из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его вес. После падения он был госпитализирован.

А в конце прошлого месяца шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и чудом остался жив.

Сайты по теме


стройки улица Металлургов падения детей чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика