На заброшенной стройке на востоке Москвы нашли тело ребенка

На заброшенной стройплощадке на востоке столицы полицейские нашли тело ребенка, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе московского ГУ МВД.

Тело обнаружили на цокольном этаже заброшенного здания на улице Металлургов. Как отметили в пресс-службе, ребенок получил травмы при падении с высоты.

Следственный комитет Москвы проводит проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в августе в Новой Москве из окна жилого дома выпал двухлетний ребенок. Мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его вес. После падения он был госпитализирован.

А в конце прошлого месяца шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и чудом остался жив.