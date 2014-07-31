В департаменте градостроительной политики займутся инновациями

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При департаменте градостроительной политики появилась экспертная комиссия по инновационным технологиям и техническим решениям, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав нового органа под председательством первого замруководителя департамента Олега Рыднина вошли представители органов исполнительной власти города, специалисты в области архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также различные организации.

Экспертная комиссия будет рассматривать темы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые планируется претворить в жизнь. Кроме того, эксперты будут оценивать эффективность "прогрессивных инновационных технических и технологических решений, конструкций, материалов и оборудования", использование которых поможет сократить стоимость и сроки строительства.

Также на повестку дня будет выноситься обсуждение передового опыта в области архитектурно-строительного проектирования. Кроме того, будут учитываться комиссией и предложения различных строительных организаций .

В департаменте надеются, что появление нового органа сможет модернизировать градостроительную политику, а в строительной области начнут использоваться инновационные технологии и оборудование.