На территории Сретенского монастыря к 2016 году построят новый храм

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В Москве на территории Сретенского монастыря построят храм Новомучеников и Исповедников Российских на крови, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Помимо возведения храма, в рамках развития территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря планируется также провести реконструкцию и реставрацию двух зданий, находящихся на территории Сретенского монастыря. По проекту ввод в эксплуатацию вновь возводимого храма и реконструируемых сооружений будет произведён одновременно", - отметил председатель Москомэкспертизы Игорь Солонников.

Новый храм будет четырехэтажным, включающим в себя двухуровневый стилобат, площадью 5,74 тысяч квадратных метров. Здесь планируется разместить духовно-просветительский центр, малый храм для проведения вспомогательных служб, притвор, кафоликон (средняя часть храма), солея, алтарь, основной молельный зал для проведения постоянных богослужений, хоры, основные ризницы для хранения церковной утвари, икон и риз. Кроме того, в здании будут установлены 4 грузовых лифта.

История вопроса Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный на Большой Лубянке, был основан в 1397 году князем Василием I на Кучковом поле в память о чудесном событии, произошедшем 26 августа 1395 года. Тогда крестный ход, возглавляемый святителем Киприаном, встретил чудотворный образ Владимирской иконы Божией матери. Через день после этого события Тимур-Тамерлан, идущий нашествием на Москву, повернул на юг, таким образом город был спасен. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный на Большой Лубянке, был основан в 1397 году князем Василием I на Кучковом поле в память о чудесном событии, произошедшем 26 августа 1395 года. Тогда крестный ход, возглавляемый святителем Киприаном, встретил чудотворный образ Владимирской иконы Божией матери. Через день после этого события Тимур-Тамерлан, идущий нашествием на Москву, повернул на юг, таким образом город был спасен. В память именно об избавлении от нашествия и был основан Сретенский монастырь. Ежегодно 26 августа сюда приносили Владимирскую икону крестным ходом из Успенского собора.





По словам Игоря Солонникова, для комфорта прихожан при главном входе в храм предусмотрена система снеготаяния. "Кроме того, в соответствии с утвержденным проектом для прихожан с ограниченными возможностями создается безбарьерная среда на прилегающей территории и обеспечивается беспрепятственный доступ и перемещение в помещениях малого и основного храмов", - уточнил он, добавив, что по окончании строительства прилегающая к храму территория будет благоустроена.

Завершить строительство храма планируется в течение 22 месяцев.

"Москва в цифрах": На Лубянке построят новый храм

Ранее M24.ru сообщало, что на участке, предложенном под строительство храма, провели археологические раскопки, которые показали, что с XVI века на этом месте располагались монастырский огород и хозяйственные постройки.

По мнению экспертов, новый храм необходим для того, чтобы спасти от разрушения старый собор, который не может вместить всех прихожан.

Ранее столичные власти согласовали проектную документацию для реконструкции здания на Большой Лубянке под духовную семинарию и общежитие для воспитанников Сретенского монастыря.