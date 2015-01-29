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Город

29 января 2015, 19:31

18 многодетных семей получили квартиры на севере Москвы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Морев

На севере столицы новые квартиры получили восемнадцать многодетных семей, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Отметим, что для многодетных семей в городе строят специальные жилые комплексы, в которых есть семикомнатные квартиры. Возле домов расположены игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Строительство домов с квартирами для многодетных семей – одна из приоритетных задач правительства города. Так, в 2014 году за счет городского бюджета построили 13 таких домов. В этом году планируется возвести 3 дома с многокомнатными квартирами.

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Напомним, в августе 2014 года Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичное правительство выделит 50 миллионов рублей региональной организации "Объединение многодетных семей Москвы". Деньги направлены на поддержку и защиту многодетных семей.

В столице проживают 94 тысячи многодетных семей. В них воспитываются почти 240 тысяч ребят. Москва является единственным регионом России, в котором многодетной семья признается до тех пор, пока последнему ребенку не исполнится 18 лет.

За 2013-2014 годы число многодетных семей в столице выросло на 5 тысяч. В 2014 на социальную поддержку многодетных семей и сирот было выделено более 42 миллиардов рублей. Половину из них составляют денежные выплаты.

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