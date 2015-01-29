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В Мытищинском районе планируют строительство пяти детских садов, сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на официальный сайт района. Уточняется, что четыре детских учреждений будет построено за счет компаний-застройщиков, а один - за счет бюджетных средств.

"Планируется построить пять детских садов – в микрорайонах №16, 17, 20, 25 и поселке Пироговском. Почти все будут строиться по инвестконтрактам, за счет компаний-застройщиков. На бюджетные средства построят один детский сад в Перловском мкр-не, рассчитанный на 140 мест", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Мытищинского района Максима Минчекова.