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Город

28 августа 2014, 19:36

В многоэтажных новостройках Видного растет спрос на квартиры

строительство жилье квартиры квартира новостройки Видное недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

На рынке недвижимости Подмосковья пользуются повышенным спросом более десяти проектов новостроек города Видное. В отдельных корпусах новых жилых комплексов уже на стадии строительства свободными остались не более 3-4 квартир. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра портала Novostroy-M.ru.

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Популярность Видного объясняется рядом благоприятных условий, благодаря которым спутник Москвы несколько раз входил в рейтинги наиболее благоустроенных российских городов. Этому способствовала и активная деятельность местных властей, и состояние жилищно-коммунального хозяйства, и экологическое состояние города. Важным фактом является транспортная доступность Видного: он расположен в 4 километрах от МКАД и в стороне от трассы М4 Дон.

Благодаря удачному расположению Видное несколько лет назад привлекло внимание девелоперов. Жилой фонд города состоит из многоэтажных зданий и дачной застройки, а на свободных территориях строится множество онолитно-кирпичных жилых комплексов. Можно назвать несколько проектов, которые особенно успешно реализуются на рынке новостроек:

  • "Южное Видное" (RDI Group)
  • "Эко-Видное" (MR-Group)
  • "Видный" (ЗАО "МФК «Видное")
  • "Березовая роща" (ООО "Развитие")
  • микрорайон "Завидное" (ГК "Мортон", ГВСУ "Центр" и др.)
  • "Краски жизни" (ГК "Сити ХХI век")
  • "Зеленые аллеи" (ГК "МИЦ")
  • "Битцевские холмы" (ООО "Даверна")
  • "Видный берег" (ООО "КОТАР")
  • "Rastorguevo Village" (ООО "Дворянское поместье")

О популярности первого проекта из этого списка, "Южное Видное", можно судить по тому, что в ряде корпусов комплекса на данный момент не распродано лишь по 3-4 квартиры. Комплекс состоит из четырнадцати домов высотой в 17-этажей и пяти домов малой этажности, на продажу выставлено 153 квартиры, сдача проекта намечена на третий квартал 2014 года.

Стоимость квадратного метра в квартирах варьируется от 71 тысяч до 109 тысяч рублей в зависимости от количества комнат и площади квартиры. Общий же бюджет на приобретение недвижимости – от 3,1 до 6,3 миллиона рублей. При этом нужно учитывать, что в августе на приобретение квартир в ипотеку действует скидка от 2 до 5 процентов, а при полной оплате стоимость можно снизить цену на 3-5 процентов.

Жилье в других комплексах Видного обойдется покупателям даже дешевле: например, в комплексе "Краски жизни" стоимость квадратного метра – от 69 тысяч рублей, а в "Зеленых аллеях" – от 64,8 тысячи. Впрочем, эти проекты будут сданы позже. "Краски жизни", состоящие из шести корпусов разной высоты и входящие в масштабный проект "Миниполис Радужный", будут сданы в четвертом квартале следующего года. Покупателям предлагают скидки до 10 процентов. Корпуса разной этажности от "Зеленых аллей" будут сданы в конце 2016 – начале 2017 года. Новоселов сюда привлекают программой лояльности "Домовик", сулящей массу 10-15-процентных скидок на разные товары и услуги: от охранных систем и строительных материалов до мебели и бытовой техники.

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