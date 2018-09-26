Железнодорожная связь. Где и когда в Москве появятся новые платформы для электричек?

Новая железнодорожная платформа Щукинская может появиться на Рижском направлении МЖД между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино, вблизи станции метро "Щукинская". Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Специальный корреспондент редакции выяснил, какие еще железнодорожные платформы появятся в столице в следующем году.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Строительство Щукинской



"Проект планировки предусматривает строительство железнодорожной платформы Щукинская площадью 4,2 тысячи квадратных метров. Планируемая платформа будет располагаться на центральном диаметральном маршруте "Нахабино-Подольск"", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, ТПУ "Щукинская" является составной частью большого проекта диаметральных маршрутов Московской железной дороги "Нахабино-Подольск", который планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.

"Его открытие свяжет метро, железную дорогу и наземный общественный транспорт в единую систему. Благодаря появлению нового ТПУ, пересадка с одного вида транспорта на другой станет комфортной и позволит пассажирам сократить время в пути", – отметила глава ведомства.

В середине сентября проект планировки транспортно-пересадочного узла "Щукинская" подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе заложено строительство двух железнодорожной платформ вблизи станции метро "Щукинская", а также возведение тринадцатиэтажного многофункционального комплекса на Полесском проезде за полотном железной дороги и реконструкция внеуличного подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути.

"В рамках развития прилегающей улично-дорожной сети обустроят заезды с Врачебного проезда к проектируемому зданию торгово-офисного комплекса. Реконструируют отдельные участки дорог и проведут комплексное благоустройство прилегающей территории площадью порядка пяти тысяч квадратных метров, чтобы сформировать комфортные подходы к ТПУ", – пояснила Княжевская.

На Авиационной улице за торговым центром "Щука" построят в ближайшие два года новый храм Николая Мирликийского на 500 прихожан. В конце августа этого года

возвели фундаментальные плиты и стены цокольного этажа будущего храма. Перед ним создадут сквер с амфитеатром и музыкальным фонтаном. Амфитеатр танцевальные и театральные коллективы смогут использовать, как сцену. Все объекты ТПУ планируется разместить на участке площадью 8,9 гектаров, а завершится их строительство в 2021 году.

Перенос Ленинградской



На Рижском направлении Московской железной дороги, которое примет электропоезда МЦД, завершается строительство нового остановочного пункта – платформы Ленинградская. Она свяжет пригородное железнодорожное сообщение с Московским центральным кольцом в 2019 году. Возведение платформы уже вышло на финишную прямую, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас готовы две береговые платформы с навесами и два конкорса – распределительные залы для пассажиров – для выхода в сторону станции Стрешнево Московского центрального кольца и в сторону станции метро "Войковская". Сейчас строители завершают здесь отделочные работы.

Остановочный пункт Ленинградская и станцию МЦК Стрешнево объединят крытым теплым переходом длиной 50 метров. "Пересадка с пригородных поездов на МЦК будет занимать у пассажиров около двух минут", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

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Сейчас пассажиры, стремящиеся попасть с платформы Ленинградская на станцию МЦК Стрешнево, преодолевают пешком полтора километра.

Удобная пересадка повысит их комфорт, а также поможет разгрузить три станции метро: "Дмитровскую", "Тушинскую" и "Рижскую".

Кроме того, с обеих сторон от платформы построят сквозные пешеходные мосты, соединяющие районы Сокол и Войковский. С помощью переходов горожане смогут быстро и безопасно форсировать железную дорогу. Сейчас ближайший переход – на эстакаде Ленинградского шоссе. После завершения строительства, старую платформу Ленинградская демонтируют.

Платформа крупнейшего узла



Для интеграции Московского центрального кольца и Горьковского направления МЖД строится новая платформа Карачарово – всего в 50 метрах от станции МЦК Нижегородская. Она заменит одноименный остановочный пункт и примкнет к МЦК.

"На платформе Карачарово ведется строительство трех платформ, предназначенных для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, тут строится пешеходный переход, который свяжет остановочный пункт со станцией МЦК Нижегородская, со строящейся объединенной станцией Некрасовской линии метро, а также с остановками наземного городского транспорта", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Карачарово строят в стиле хай-тек. Используют много стекла и металла, применяя в оформлении два основных цвета: белый и оранжевый. Стеклянные павильоны станции накроет белая крыша в форме трамплина. По словам главы столичного Стройкомплекса, сейчас ведется отделка первой платформы и пешеходного перехода, а на второй платформе сооружается навес. Карачарово находится в завершающей стадии.

"Новая платформа Карачарово готова более чем на 80 процентов", – заявил Марат Хуснуллин, отметив, что интеграция МЦК с Горьковским направлением железной дороги запланирована на 2019 год.

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Новая платформа войдет в состав крупнейшего в Европе ТПУ "Рязанская", расположенного на пересечении Рязанского проспекта, улицы Нижегородская и путей МЦК. Здесь сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города: станция железной дороги, МЦК и станции двух веток метро.

С платформы Карачарово пассажиры смогут пересесть на новую радиальную линию – Кожуховскую, которая дойдет до Некрасовки. Подземным переходом соединится железная дорога с Большим кольцом метрополитена и станцией "Нижегородская".

Строящийся ТПУ "Рязанская" разгрузит Курский вокзал и центральные станции метрополитена – "Курскую" Кольцевой линии, "Курскую" Арбатско-Покровской линии и "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии. Пассажиропоток в час-пик здесь составит около 110 тысяч человек в час и 600 тысяч пассажиров в день.

В конце мая этого года существующую платформу в полукилометре от МЦК закрыли для пассажиров, а поезда проезжают станцию без остановки. На маршруте Карачарово-Чухлинка пассажиры пользуются компенсационными автобусами.

Смена названия



Платформу Нижние Котлы Павелецкого направления МЖД переносят к станции МЦК Верхние Колы и меняют название на Варшавскую. Новый остановочный пункт строится над путями Московского центрального кольца: он будет состоять из пассажирского терминала и двух пригородных платформ.



Станцию создают в авангардном стиле, все конструкции имеют асимметричную форму и состоят из ломаных линий. Фасад будет красного цвета с орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующие скорость движения поездов. На создание этой концепции дизайнеров вдохновили работы художников Казимира Малевича, Любови Поповой и Эля Лисицкого.

Галерею-переход с пригородной станции на станцию МЦК длиной 50 метров оборудуют архитектурной подсветкой и навесом, который защитит пассажиров от непогоды. Маломобильным пассажирам создадут все условия для комфортного перемещения, а пересадка с одного вида транспорта на другой будет занимать несколько минут. Сейчас станции разделены расстоянием в 1,2 километра, и на пересадку пассажиры тратят больше 15 минут.

Железнодорожная станция Варшавская



В середине сентября железнодорожники построили новый путь на перегоне Москва – Коломенская. Станцию Варшавская МЖД и станцию Верхние Котлы МЦК свяжут переходом в будущем году.

Варшавская разгрузит станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также снизит нагрузку на Павелецкий вокзал. Пассажирам не придется доезжать до конечной, чтобы попасть в нужную точку города. Прогнозируемая нагрузка нового узла составит около 18 тысяч человек в час-пик.