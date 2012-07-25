Работы по ночам на московских стройках продолжатся

ИТАР-ТАСС

Как напоминает Комитет государственного строительного надзора города Москвы, в соответствии с постановлением московского правительства компаниям-подрядчикам больше не требуется разрешение на проведение строительных работ в ночное время - с 23-00 до 07-00.

Однако ответственность за нарушение тишины в ночное время с компаний не снимается. Мосгосстройнадзор подчеркивает, что строительные компании обязаны: обеспечить глушение двигателя автотранспорта в период его нахождения на площадке, не использовать громкоговорящую связь, установить защитные экраны для ведения сварочных работ, исключить работы, сопровождаемые шумом и вибрацией, превышающие допустимые нормы, а также не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий.

Если жителями выявлено нарушение законодательства в области строительства, санитарных норм и охраны окружающей среды, то они могут обратиться по телефонам:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве: 8 (495) 621-70-76;

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: 8 (495) 644-20-77;

Мосгосстройнадзор: 8 (495) 543-77-51.