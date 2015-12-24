Поселок Рязановское и Южное Бутово свяжут новой дорогой

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Новая дорога может связать поселок Рязановское в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) и район Южное Бутово. Строительство данной дороги предусмотрено Генеральным планом столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генплан столицы и по проекту правил землепользования и застройки.

"Дорога есть в документе, то есть предусмотрен под нее коридор. Это означает, что есть основания выделять на нее средства. Дорога в Генплане есть, значит есть все основания думать, что дорога появится", – цитирует Кузнецова корреспондент m24.ru.

Главный архитектор Москвы отметил, что строительство железнодорожного переезда в районе Щербинка в эстакадном исполнении в Адресной инвестиционной программе (АИП) закреплено на 2015–2017 годы. На этот проект выделено 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, Кузнецов не исключил того, что дорога, которая проходит от реки Пахры до улицы Колхозной, может быть убрана из Генплана. Такое возможно, если к ней будет много претензий.

Ранее сообщалось, что в поселении Рязановское в ближайшие 20 лет появится более 100 тысяч новых рабочих мест. По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, инвестиции в застройку поселения Рязановское, которое находится к югу от района Южное Бутово и граничит с подмосковным городом Подольском, могут составить более 500 миллиардов рублей.

На территории площадью 3,5 тысячи гектар планируется построить офисы и жилье, а также организовать рекреационно-парковую зону в центральной части поселения.