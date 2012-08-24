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24 августа 2012, 09:03

В Волоколамском районе пресекли незаконное строительство дороги

строительство криминал земельные участки нарушения Россельхознадзор

Фото с сайта Россельхознадзора по Москве и Московской области

В конце июля специалисты Россельхознадзора по Москве и Московской области предотвратили незаконное строительство дороги на землях сельскохозяйственного назначения в Волоколамском районе Подмосковья, информирует пресс-служба ведомства.

По заявлению собственника данного участка было проведено административное расследование.

"Собственник земли заявил, что на его участке сельскохозяйственного назначения, площадью 5,910 гектар, собственник соседнего участка самовольно снимает плодородный слой почвы. В ходе расследования установлено, что на данном участке, ведутся работы по несанкционированному строительству дороги со снятием и перемещением плодородного слоя почвы. Нарушенная площадь участка составляет 0,7 гектаров", - уточнили в Россельхознадзоре по Москве и Московской области.

Как оказалось, на этих землях осуществлялись работы без разрешительной документации. Правонарушитель уже привлечен к административной ответственности по статье о порче земель. Кроме того, он должен будет заплатить штраф.

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