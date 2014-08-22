Столичные власти назвали основные принципы жилой застройки города

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Власти Москвы назвали основные принципы, по которым будет застраиваться жилой сектор города, передает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Одним из главных условий будет квартальная застройка – разделение на общественное (улица) и частное (двор) пространство, что позволит создать четкую городскую структуру.

Также в планах – строить дома с полноценной угловой секцией, то есть как бы "завернуть" часть дома. Это можно делать как при планировке здания, так и через соединение двух построек. Кроме того, по возможности будут исключены глухие торцы многоэтажек.

Добавим, что дома будут строить с разным количеством этажей (от 6 до 17 этажей) – по мнению департамента, это позволит создать разнообразную городскую среду и можно будет уйти от монотонности восприятия жилых массивов.

С той же целью придется разнообразить фасады – это обеспечит архитектурную выразительность построек, причем на них можно будет ставить концидионеры без нарушения общего облика здания.

Кроме того, первые этажи жилых домов отведут под предприятия торговли и бытового обслуживания, а также учреждения культуры и спорта. Важное условие - лифты будут на уровне вестибюля, чтобы у маломобильных групп населения не было проблем с доступом.

Не будет и одинаковой планировки квартир – предполагается, что можно будет планировать жилье с одинаковым числом комнат, но разной площадью, или строить различные наборы квартир на этажах.

Ранее M24.ru уже сообщало о том, что Сергей Собянин распорядился к 2016 году прекратить строительство старых серий жилых домов, заменив их более современными и комфортными зданиями. При этом в декабре 2011 года мэр утвердил правила, упрощающие перепланировку жилых помещений: переделки в квартире не требуется согласовывать с чиновниками, если они не повлияют на безопасность строения.

Например, уже не нужно получать разрешение на остекление балкона и перестановку плиты. Количество необходимых согласований сокращено с 31 до 13 пунктов, и если раньше получать разрешения приходилось в разных структурах, теперь достаточно обратиться в Мосжилинспекцию.