У "Экспостроя на Нахимовском" появятся новые корпуса

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Новые корпуса появятся у торгово-выставочного комплекса на Нахимовском проспекте. Площадь объекта увеличат с 25,5 тысяч квадратных метров до 65,2 тысяч, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь торгово-выставочных помещений после реализации проекта составит 22,4 тысячи квадратных метров, площадь паркинга - 42,8 тысячи. Припарковать на стоянке можно будет 1428 машин.

Технико-экономические параметры земельного участка, на котором расположен подлежащий реконструкции "Экспострой на Нахимовском", уже одобрена градостроительно-земельной комиссией Москвы. Один из павильонов, находящихся на территории комплекса в настоящее время, подлежит сносу, остальные будут сохранены.

Уточняется, что схема транспортного обслуживания "Экспостроя на Нахимовском" рассмотрена и согласована транспортной комиссией Москомархитектуры.