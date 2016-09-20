Открыт второй выход со станции МЦК Балтийская

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На станции МЦК Балтийская открыли второй выход в сторону улицы Адмирала Макарова, сообщает портал mos.ru.

Теперь жителям Войковского района будет проще добираться домой – через крытый надземный пешеходный переход. До этого им приходилось пользоваться пешеходным тротуаром на автомобильном мосту.

Станция Балтийская – третья по уровню пассажиропотока. Только за прошедшие выходные ей воспользовались более 25 тысяч человек.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября. Пассажирам доступно 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть – на пригородные электрички.

В течение месяца проезд на МЦК будет бесплатным.