Открыт второй выход со станции МЦК Балтийская

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
На станции МЦК Балтийская открыли второй выход в сторону улицы Адмирала Макарова, сообщает портал mos.ru.
Теперь жителям Войковского района будет проще добираться домой – через крытый надземный пешеходный переход. До этого им приходилось пользоваться пешеходным тротуаром на автомобильном мосту.
Станция Балтийская – третья по уровню пассажиропотока. Только за прошедшие выходные ей воспользовались более 25 тысяч человек.
Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября. Пассажирам доступно 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть – на пригородные электрички.
В течение месяца проезд на МЦК будет бесплатным.