В столице надстроят еще один дом – Левкин

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В столице надстроят еще один дом по образцу здания на улице Мишина, передает корреспондент M24.ru со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина. Дом расположен на улице Подъемная на юго-востоке Москвы.

По словам Левкина, для подобных преобразований в столице сейчас подходит около 1,3 тысячи домов. "200 из этих домов мы вместе с префектурами проработали на предмет возможных ограничений, которые связаны с градостроительной ситуацией", – сказал Левкин.

На данный момент Стройкомплекс установил, что ограничений нет для 24 домов, однако работа продолжается. "Еще над 40 домами нужно поработать дополнительно", – добавил глава департамента.

Он подчеркнул, что решение о надстройке каждого дома будут принимать жители. Дом могут надстроить, только если две трети участников ТСЖ проголосуют за реконструкцию.

Как планируют надстраивать дома



Напомним, первым участником проекта по надстройке стал четырехэтажный кирпичный жилой дом №32 по улице Мишина. Дом увеличат до восьми этажей с мансардой.

Кроме того, планируется расширить квартиры на первых четырех этажах здания. В доме заменят все инженерные коммуникации и установят электрические плиты. Также в здании появится лифт.

После начала работ на улице Мишина власти решили прописать требования к зданиям, на которых можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.

Большинство таких домов находятся возле станций метро "Университет", "ВДНХ", "Полежаевская", "Автозаводская", "Новые Черемушки", "Марьина роща", "Кутузовский проспект", "Ленинский проспект" и "Проспект Вернадского".