В столице надстроят еще один дом – Левкин

Фото: M24.ru/Александр Авилов
В столице надстроят еще один дом по образцу здания на улице Мишина, передает корреспондент M24.ru со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина. Дом расположен на улице Подъемная на юго-востоке Москвы.
По словам Левкина, для подобных преобразований в столице сейчас подходит около 1,3 тысячи домов. "200 из этих домов мы вместе с префектурами проработали на предмет возможных ограничений, которые связаны с градостроительной ситуацией", – сказал Левкин.
На данный момент Стройкомплекс установил, что ограничений нет для 24 домов, однако работа продолжается. "Еще над 40 домами нужно поработать дополнительно", – добавил глава департамента.
Он подчеркнул, что решение о надстройке каждого дома будут принимать жители. Дом могут надстроить, только если две трети участников ТСЖ проголосуют за реконструкцию.
Напомним, первым участником проекта по надстройке стал четырехэтажный кирпичный жилой дом №32 по улице Мишина. Дом увеличат до восьми этажей с мансардой.
Кроме того, планируется расширить квартиры на первых четырех этажах здания. В доме заменят все инженерные коммуникации и установят электрические плиты. Также в здании появится лифт.
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После начала работ на улице Мишина власти решили прописать требования к зданиям, на которых можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.
Большинство таких домов находятся возле станций метро "Университет", "ВДНХ", "Полежаевская", "Автозаводская", "Новые Черемушки", "Марьина роща", "Кутузовский проспект", "Ленинский проспект" и "Проспект Вернадского".