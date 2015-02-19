Застройку Новой Москвы разделят на три пояса высотности

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Застройку Новой Москвы могут ограничить 12 этажами. Максимально допустимую высоту зданий пропишут в территориальных схемах. Об этом M24.ru сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. Высокие дома можно будет строить в пределах 10-15 километров от МКАД. Дальше предполагается среднее и малоэтажное строительство.

"Этажность застройки будет зависеть от типа поселения, его удаленности, компактности района. В основном максимальная высота зданий составит 12 этажей, но могут быть отдельные "акценты", более высокие. Этажность включена в территориальные схемы", - сказал Жидкин.

Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. "Первый уровень - территории 10-15 километрах от МКАД. Там предполагается строительство домов большой этажности. Чуть подальше будут дома высотой 6-9 этажей. Наконец, в районах, примыкающих к Калужской области, предполагается малоэтажная застройка – от таунхаусов до пятиэтажных домов", - сказал Жидкин.

Ограничения будут касаться только новых объектов. Параметры зданий, которые уже строятся, менять не планируется. "У нас сейчас возводятся дома в 17 этажей. Разрешения на их строительство выданы, квартиры раскуплены еще на стадии котлована", - пояснил чиновник.

Окончательно максимальную этажность определят после того, как будут приняты территориальные схемы. "Приоритет – средняя и малоэтажная застройка, однако кризис может внести коррективы, заставит повернуться к более высотному строительству", - заключил Жидкин.

Максимальная высота застройки в Москве составляет 75 метров, то есть чуть более 20 этажей. На большей части Подмосковья высоту строительства ограничили девятью этажами Публичные слушания по территориальным схемам Новой Москвы должны состояться 5 марта. До 25 февраля материалы выставлены в Щербинке и Троицке для публичного ознакомления жителей. Терсхемы определят развитие Новой Москвы до 2025 года с прогнозом на 2035 год. С 2012 года в Новой Москве построили 3 млн квадратных метров недвижимости. В 2015 году планируется построить еще 2,5 млн "квадратов", из них 1,5 млн придется на жилье. За 20 лет на присоединенных территориях планируется создать 1 млн рабочих мест. Население Новой Москвы составит 1,5 млн человек. Терсхемы сформированы с учетом возможного переезда в ТиНАО ряда столичных управлений федеральных ведомств: ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета, налоговой службы.





Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов считает, что для застройщиков может быть выгодна как высотная, так и малоэтажная застройка. "От параметров строительства зависит стоимость земли. Если на участке можно построить небоскреб, то она будет дорогая. Если только коттеджи – участок можно будет купить дешевле", - пояснил Соколов.

При этом, по мнению эксперта, нужно развивать именно строительство домов высокой этажности.

"При малоэтажной застройке население "размазано" по большой территории. Нужно плотнее ставить магазины, аптеки, которые в свою очередь смогут обслуживать меньше людей. Самыми комфортными городами сегодня считаются те, в которых высотная застройка перемежается с зелеными зонами. Город идет вверх и освобождает место под общественное пространство", - отметил Соколов.

Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, напротив, считает, что на присоединенных территориях надо развивать малоэтажное строительство. "Это общеевропейский тренд. Новая Москва должна сохранять функции "зеленого пояса", служить "легкими" для мегаполиса. Столице нужен такой источник кислорода, продувания. Принципы общей московской застройки там повторять нельзя. Это должен быть именно пригород", - заявил архитектор.

София Сарджвеладзе