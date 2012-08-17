В Москве разрешили строить 32,7 млн кв. м недвижимости

ИТАР-ТАСС

Общая площадь объектов в столице, на строительство которых выданы разрешения, составляет 32,7 миллиона квадратных метров, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко.

За 7 месяцев этого года выдано разрешений на строительство 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости, тогда как прошлом году за этот период было выдано разрешений на строительство лишь 2 миллионов квадратных метров, передает РИА Новости.

Что касается присоединенных к Москве территорий, то здесь разрешено построить более 2 миллионов квадратных метров недвижимости.

Чиновник подчеркнул, что застройщикам и инвесторам необходимо радикально улучшать качество производства и безопасность проведения работ.

"Количество людей, которых мы потеряли на стройках Москвы, в этом году уже больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнул Зайко. Цифровые показатели чиновник не озвучил.