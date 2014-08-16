Офисная высотка в Оружейном переулке будет достроена к концу 2015 года

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Офисную высотку в Оружейном переулке планируется ввести в эксплуатацию до конца 2015 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время здесь идут строительные работы. Инвестор обещал закончить все работы на этом объекте к концу следующего года", - сказал он. При этом Хуснуллин отметил, что ранее из-за финансовых проблем инвестора срок окончания строительства этого здания несколько раз переносился.

Напомним, что многофункциональный комплекс "Оружейный" входит в число наиболее известных долгостроев столицы. Он имеет высоту 120 метров и насчитывает 27 этажей. Площадь здания составляет 119,3 тысячи квадратных метров.

Строительство началось в 2006 году, но уже в 2008 было приостановлено из-за недостаточного финансирования. Затем проектом поочередно занималось несколько разных инвесторов.

В 2010 году работы возобновились. По мнению столичных властей, изначально было выбрано не самое удачное место для размещения крупного административно-делового центра. Однако если бы город решил сносить объект, пришлось бы компенсировать инвестору два-три миллиарда рублей.