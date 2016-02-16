Форма поиска по сайту

16 февраля 2016, 13:10

За 5 лет в Москве построили и модернизировали 6,3 тысячи спортивных объектов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

За последние пять лет в Москве появилось более 6,3 тысячи новых спортивных сооружений. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас иначе выглядят общественные пространства, пригодные для развития спорта – парки, скверы, набережные.

В свою очередь глава департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев отметил, что число людей, систематически занимающихся спортом в столице за пять лет увеличилось на 73 процента, до 3,6 миллиона человек.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы всего за 5 лет в Москве построили и модернизировали более 6,3 тысячи спортивных объектов в том числе 1 тысячи 360 школьных стадионов, более 920 дворовых спортивных площадок, 3,5 тысячи комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом, 370 спортивных площадок в парках, более 200 км велодорожек, свыше 180 катков с искусственным льдом.

Напомним, в ближайшие годы в столице за счет средств бюджета планируется построить 23 спортивных объекта, среди которых четыре спорткомплекса, 11 футбольных полей с подогревом, пять ВМХ-велодромов и три физкультурно-оздоровительных комплекса.

строительство Алексей Воробьев спортивные объекты Сергей Собянин

