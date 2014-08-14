Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14 августа 2014, 15:44

Москва исчерпала все возможности для точечной застройки - Хуснуллин

строительство Новая Москва проекты стройкомплекс Москвы застройка социальные объекты Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Город фактически исчерпал свои возможности для точечной застройки. Теперь нужно переходить к комплексному освоению территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник считает, что для решения этой задачи нужно избавляться от моноцентризма. "Мы видим, что 1,5 млн работающих утром устремляются в центр, а вечером едут обратно. При такой системе решить транспортные проблемы путем дальнейшего строительства дорог практически невозможно", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Заммэра добавил, что Новая Москва будет развиваться именнно полицентрично, а градостроительные проблемы города и области будут решаться вместе.

Ссылки по теме

Для развития полицентричности власти возводят на территории Новой Москвы офисные здания. Так, до конца года в ТиНАО появится еще около 40 тысяч рабочих мест.

"Нам важно создать в ТиНАО крупный центр притяжения и развития Москвы. Если инвесторы хотят возводить офисы, то мы все свои градостроительные планы под них подстроим. Офисы для нас номер один", - отмечает Хуснуллин.

Напомним, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать