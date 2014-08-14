Москва исчерпала все возможности для точечной застройки - Хуснуллин

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Город фактически исчерпал свои возможности для точечной застройки. Теперь нужно переходить к комплексному освоению территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник считает, что для решения этой задачи нужно избавляться от моноцентризма. "Мы видим, что 1,5 млн работающих утром устремляются в центр, а вечером едут обратно. При такой системе решить транспортные проблемы путем дальнейшего строительства дорог практически невозможно", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Заммэра добавил, что Новая Москва будет развиваться именнно полицентрично, а градостроительные проблемы города и области будут решаться вместе.

Для развития полицентричности власти возводят на территории Новой Москвы офисные здания. Так, до конца года в ТиНАО появится еще около 40 тысяч рабочих мест.

"Нам важно создать в ТиНАО крупный центр притяжения и развития Москвы. Если инвесторы хотят возводить офисы, то мы все свои градостроительные планы под них подстроим. Офисы для нас номер один", - отмечает Хуснуллин.

Напомним, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.