Сеть линий скоростного трамвая в ТиНАО вырастет до 175 километров

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Протяженность скоростной трамвайной сети на территории ТиНАО достигнет 175 километров к 2035 году, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

К 2025 году сеть линий скоростного трамвая в новой Москве составит почти пятьдесят километров, а еще через десять лет возрастет более чем в три с половиной раза.

Всего намечено девять маршрутов скоростного трамвая, которые свяжут населенные пункты ТиНАО друг с другом, а также обеспечат их жителям доступ к магистралям, железнодорожным платформам и станциям метро.

Для двух трамвайных линий уже начали разработку проектной документации. 22-километровая ветка свяжет железнодорожную станцию "Мичуринец" Киевского направления с административно-деловым центром в Коммунарке и продлится до железнодорожной станции "Бутово" на Курском направлении. Вторая трамвайная линия, длиной двадцать шесть километров, пройдет от Внуково до Остафьево и поселения Щербинка.

Трамвайная сеть длиной двенадцать километров появится в поселке Коммунарка, отдельная 7-километровая линия протянется оттуда к деревне Андреевское. В недалеком будущем из города Троицк на трамвае можно будет добраться до станции метро "Мамыри", строительство которой запланировано на Сокольнической ветки. От станции метро "Саларьево" линия протянется до деревни Марьино и далее до деревень Бурцево и Акиньшино.

Самый длинный маршрут, протяженностью тридцать километров, построят от поселения Рязановское до поселка Филимонки, он также пройдет через деревни Андреевское и Десна.

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