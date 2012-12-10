Поликлинику в поселке Северный планируют достроить в декабре

Поликлиника в Северном. Фото: svao.mos.ru

Здание поликлиники в районе Северный надо завершить в декабре, чтобы марте 2013 года она смогла принять первых посетителей. Об этом заявил префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов во время осмотра строящегося здания.

Поликлиника в 9-м микрорайоне станет одной из самых больших в округе. В ней будут лечиться все взрослые и дети Северного. Диагностику смогут проходить и жители других районов.

Строительные работы полностью завершены, идет внутренняя отделка. В середине декабря здание переведут на постоянную схему электроснабжения и начнется установка оборудования. На то, чтобы привести поликлинику в рабочее состояние потребуется еще два месяца.

"Завершающий этап – самый сложный, здесь надо отслеживать все процессы. Службы, которые осуществляют технический и медицинский контроль, должны дать положительные заключения", – подчеркнул префект.